القبض على المتهمين بسرقة شقق تحت الإنشاء وضبط المسروقات

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام أحد الأشخاص بسرقة عدد من الشقق السكنية في أحد العقارات بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وبعد الفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وعند سؤال حارس العقار، أوضح أن الشقق المذكورة لا تزال تحت الإنشاء، وأنه اكتشف سرقة بعض الأسلاك الكهربائية من داخلها، لكنه لم يقم بالإبلاغ.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم وضبطه، حيث تبين أنه شخص له معلومات جنائية. وبمواجهته، اعترف بارتكاب السرقة، وأرشد عن المسروقات، التي تم ضبطها لدى أحد الأشخاص المتعاملين معه، والذي تبين أنه "عميل سيئ النية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ عرضهما على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.