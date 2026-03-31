 محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات الأوضاع في المنطقة - بوابة الشروق
الثلاثاء 31 مارس 2026 10:26 م القاهرة
محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات الأوضاع في المنطقة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 31 مارس 2026 - 10:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مارس 2026 - 10:13 م

تلقى رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وبحث الجانبان، تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل ما تشهده من تصعيد عسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي إلى جانب تأثيراته على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وقالت الوكالة: «جدد رئيس وزراء اليونان إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية الإرهابية المتواصلة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة والتي تستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

كما استعرض الجانبان مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما على جميع المستويات بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

