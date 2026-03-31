زلزال متوسط يضرب غرب العاصمة الجزائرية

ضرب زلزال بقوة 5ر3 درجة على مقياس ريختر لقياس الزلازل مساء اليوم الاثنين، مدينة تيبازة التي تقع على مسافة 90 كيلوترا غرب العاصمة الجزائر.

وأفاد المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية،

بأن مركز الهزة حدد على بعد كيلومترين جنوب غربي بلدة الداموس.

ولم يعلن جهاز الدفاع المدني عن تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.

يشار إلى أن مدينة الثنية بولاية بومدراس الواقعة شمال الجزائر كانت مركز الزلزال الذي وقع في مايو عام 2003 وبلغت شدته 8ر6 درجات على مقياس ريختر. وكان هذا الزلزال الأقوى في البلاد منذ زلزال الشلف عام 1980، وقد بلغ عدد ضحاياه أكثر من 2200 قتيل، فضلا عن أكثر من 10 آلاف جريح.