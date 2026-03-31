الهند: مقتل 8 نساء في حادث تدافع داخل معبد بولاية بيهار شرقي البلاد

أعلنت السلطات المحلية عن مقتل 8 نساء على الأقل اليوم الثلاثاء، في حادث تدافع وقع داخل معبد في منطقة نالاندا بولاية بيهار الواقعة شرقي الهند، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

ونقلت الوكالة عن مسئول بارز قوله، اليوم الثلاثاء، إن الحادث وقع صباح اليوم بسبب التزاحم الشديد للمصلين في معبد "شيتالا ماتا"، وهو الأمر الذي أدى إلى سقوط الضحايا.

من جانبه، قال نور الحق، مساعد رئيس الشرطة في بيهار شريف، إن "عدد الوفيات بين النساء بلغ ثماني حالات على الأقل بسبب التدافع الذي شهده المعبد صباح اليوم"، مضيفاً أن فرق الشرطة والإدارة المحلية هرعت فوراً إلى المكان، وأن أعمال الإنقاذ لا تزال مستمرة.

وأشار نور الحق، الذي كان متواجداً في موقع الحادث، إلى أنه لم يتم الكشف عن الأسباب الدقيقة للتدافع بعد، بيد أنه من المؤكد أن أعداد المصلين كانت كبيرة للغاية، ما أدى إلى وقوع هذه الفاجعة.