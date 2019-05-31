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أبو الغيط: الحوثيون ساقوا اليمن إلى الخراب.. ورفضوا كل التسويات لتنفيذ مخططات إيران


نشر فى : الجمعة 31 مايو 2019 - 1:48 ص | آخر تحديث : الجمعة 31 مايو 2019 - 1:48 ص

قال أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، إن ميليشيات الحوثي ساقت اليمن إلى الخراب، مشددًا أن أمن الخليج من أمن العرب.

وأضاف أبو الغيط في كلمته بالقمة العربية الطارئة التي عقدت بمكة، "نتضامن مع السعودية في مواجهة التهديدات الحوثية المدعومة من إيران".

وتابع: "الميليشيات الحوثية رفضت كل التسويات لتنفيذ مخططات راعيها الإقليمي"، مضيفًا: "ما دخلت الميليشيات بلداً إلا أفسدتها".

وقال إن الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً تجاوزت الخطوط الحمراء، وتهديد أمن الملاحة وطرق التجارة يمثل تصعيدًا خطيرًا".


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