«التعليم العالي» و«هواوي» يبحثان التعاون لتحويل الجامعات المصرية إلى «ذكية»

استقبلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية بمصر، فينسينت صن، والوفد المرافق له؛ لبحث آليات التعاون مع الشركة في مجال دعم تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية.

وأكدت الوزارة حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع الصين في شتى المجالات، وخاصًة التعليمية والبحثية والتدريبية والتكنولوجية، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.

كما أكدت أهمية تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية؛ لمواكبة التغيرات العالمية في مجال ثورة المعلومات واكتساب المعرفة وإداراتها، مشيرة إلى حرص الوزارة على تنفيذ هذا المشروع؛ تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية.

وأشارت الوزارة إلى أنها بصدد إعداد تصور حول جامعة متخصصة في علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات (ICT) كنموذج فريد في مجال التكنولوجيا، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وآليات تحويل الجامعات المصرية لجامعات ذكية، والاستفادة من التجربة الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مقترحات الشركة حول مجالات تمكين التعليم في الدول من أجل تحسين الطاقات الوطنية، واستراتيجية الشركة في تحويل الجامعات إلى جامعات ذكية، مشيرًا إلى مشاركة الشركة في بناء جامعات ذكية، مثل: الجامعة الكندية والبريطانية في مصر، وجامعة "KMITL" بتايلاند.