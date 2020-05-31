الامارات تسجل حالتي وفاة و 726 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم السبت تسجيل 726 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لجنسيات مختلفة تم عزلها وتتلقى العلاج حاليا، ليصل بذلك إجمالي الإصابات المسجلة 33896 حالة إصابة، وهذا العدد يشمل كافة الحالات التي تتلقى العلاج، وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء والوفيات.

وقالت الوزارة في بيان على حسابها بموقع "تويتر" إنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين من جنسيات مختلفة نتيجة مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات 262 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 449 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 17546 حالة.