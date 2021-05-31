ميركل تتوقع انتهاء مكافح طوارئ كورونا في آخر يونيو

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأن من الممكن إنهاء ما يُعْرَف بـ "مكابح طوارئ" جائحة كورونا في ألمانيا بحلول نهاية شهر يونيو المقبل.

وقالت ميركل في برلين اليوم الاثنين إن هذا النظام "يمكن أن ينتهي الآن".

في الوقت نفسه، أوضحت ميركل إمكانية إعادة العمل بهذا النظام في حال معاودة أعداد الإصابات للارتفاع مرة أخرى، وقالت:" إذا تطور شيء عبر الطفرات وهو ما لا نتمناه، فإن من الممكن أن نعيد تفعيل هذا النظام في أي وقت".

ومع إقرار مكابح الطوارئ في أبريل الماضي، تم توحيد قواعد مكافحة الجائحة على مستوى ألمانيا في قانون حماية العدوى، وتُطبق هذه القواعد تلقئيا إذا تجاوزت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة ما حدودا معينة.

وتشمل هذه القوعد حظر التجول ليلا، وفرض قيود على الاختلاط، وقيود على الرياضة والترفيه والتجارة، وإغلاق المدارس. ولا يجوز رفع القيود مرة أخرى إلا إذا انخفضت مستويات الإصابة إلى حدود معينة خلال عدة أيام.

وتم تقييد العمل بهذه القواعد في قانون الحماية من العدوى حتى 30 يونيو المقبل، وإذا حدث ارتفاع حاد آخر في أعداد الإصابة بعد ذلك، فستكون الولايات مسؤولة مرة أخرى عن تحديد مدى صرامة إجراءاتها.