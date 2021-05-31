فيدرر يستعيد الأضواء ويتأهل للدور الثاني في رولان جاروس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عاد النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر إلى فعاليات بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى وتأهل إلى الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) بتغلبه على الأوزبكي دينيس إيستومن بثلاث مجموعات دون رد اليوم الاثنين في الدور الأول.

فيدرر الحائز على عشرين لقبا في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى والذي سيكمل عامه الأربعين في آب/أغسطس المقبل، تغلب على إيستومن بنتيجة 6 /2 و 6/4 و6 /3.

ويخوض فيدرر أول بطولة كبرى منذ مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين في الركبة.

واستعاد فيدرر بعض توازنه بعد خروجه من الدور الأول لبطولة جينيف المفتوحة في وقت سابق هذا الشهر على يد بابلو اندوخار.

وحقق فيدرر فوزه الثاني منذ خروجه من دور الثمانية لبطولة استراليا المفتوحة العام الماضي، حيث جاء فوزه السابق في آذار/مارس الماضي على حساب دان إيفانز في بطولة الدوحة.

كما تأهلت البولندية إيجا سواتيك حاملة اللقب والروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني على العالم إلى الدور الثاني .

واحتفلت سواتيك بعيد ميلادها العشرين بالفوز على صديقتها السلوفينية كايا جوفان 6 /صفر و7 /5.

وحققت سواتيك فوزها الثامن على التوالي في رولان جاروس وسط تمنيات الجماهير بعيد ميلاد سعيد لها بجانب حصولها على باقة من الزهور.

من جانبه حقق ميدفيديف فوزه الأول على الإطلاق في رولان جاروس وفاز على الكازاخي ألكسندر بوبليك 6 /3 و6 /3 و7 /5.

وفي مباريات أخرى بفئة الرجال فاز الإيطالي جانيك سينر على الفرنسي بيير هوج هربرت 6 /1 و4 /6 و6 /7 و7 /5 و6 /4 وتغلب الأمريكي ستيف جونسون على مواطنه فرانسيس تيافوي 6 /7 و3 /6 و6 /4 و6 /2 و6 /1.

كما تغلب الأمريكي جون إيسنر على مواطنه سام كويري 7 /6 و6 /3 و6 /4 والنرويجي كاسبر رود على الفرنسي بينوا بيير 5 /7 و6 /2 و6 /1 و7 /6.

وفي فئة السيدات أطاحت الأمريكية صوفيا كينين المصنفة الرابعة باللاتفية يلينا أوستبنكو بالفوز عليها 6 /4 و4 /6 و6 /3 وتغلبت السويسرية بيلندا بنشيتش على الأرجنتينية ناديا بودوروسكا 6/ صفر و6 /3.

ولم يخلو الدور الأول الأول من المفاجآت حيث ودعت البريطانية جوانا كونتا البطولة مبكرا ليتأكد خروجها من قائمة أول 30 مصنفة على العالم.

وسجلت كونتا مسيرة رائعة في بطولة رولان جاروس عام 2019 حينما بلغت المربع الذهبي لكنها لم تعرف طعم الفوز منذ ذلك الحين في فرنسا.

وفازت الرومانية سورانا كريستيا على كونتا بنتيجة 7 /6 و6 /2 بعد أن فازت عليها في نسخة العام الماضي لبطولة أمريكا المفتوحة.

وتواصلت بذلك المسيرة الباهتة لكونتا في الموسم الحالي والذي لم تحقق خلاله سوى ثلاثة انتصارات فقط.

وشهد الدور الأول أيضا خروج الكندية بيانكا أندريسكو المصنفة السادسة والهولندية كيكي بيرتينز المصنفة السادسة عشر.

وخسرت أندرسكو أمام السلوفينية تامارا زيدانسيك 7 /6 و6 /7 و7 /9 كما خسر بيرتينز أمام السلوفينية الأخرى بولونا هيركوج 1 /6 و6 /3 و4 /6.

وفازت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة العشرين على الاستونية كايا كانيبي 4 /6 و6 /3 و6 /صفر وفازت الفرنسية تان هارموني على مواطنتها اليز كورنيه 6 /4 و6 /4.

وتغلبت التشيكية اليس ميرتنز المصنفة الرابعة عشر على الأسترالية ستورم ساندرز 6 /4 و6 /1 والفرنسية كارولين جارسيا على الألمانية لورا سيجموند 6 /3 و6 /1.