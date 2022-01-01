ارتفاع اليورو في ظل توقعات زيادة الفائدة الأوروبية

ارتفع سعر اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال التعاملات الأوروبية اليوم الاثنين، مع وصول معدل التضخم في ألمانيا إلى مستوى قياسي خلال الشهر الحالي وهو ما يعزز احتمالات إقدام البنك المركزي الأوروبي على زيادة سعر الفائدة الرئيسية لمنطقة اليورو خلال اجتماع مجلس المحافظين المقرر في يوليو المقبل.

وقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الاثنين استنادا إلى بيانات أولية ، أن معدل التضخم في ألمانيا ارتفع خلال مايو الجاري بنسبة 9ر7% على أساس سنوي.

هذا يعني أن معدل التضخم في ألمانيا واصل ارتفاعه لأكثر من 7% للشهر الثالث على التوالي. وفي مارس الماضي، قفز معدل التضخم السنوي من 1ر5% إلى 3ر7%، وفي نيسان/أبريل بلغ معدل التضخم السنوي 4ر7%. وبحسب الأرقام الأولية، ارتفعت الأسعار بنسبة 9ر0% من نيسان/أبريل حتى مايو 2022.

تجدر الإشارة إلى أن هذه أعلى معدلات تضخم يتم تسجيلها منذ توحيد شطري ألمانيا. وفي جمهورية ألمانيا الاتحادية القديمة (ألمانيا الغربية) تم تسجيل قيم مماثلة في شتاء 1973 / 1974، عندما ارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد نتيجة لأزمة النفط الأولى.

كما ارتفع اليورو مدعوما بتراجع الدولار،على خلفية تراجع حدة التضخم في الولايات المتحدة ،مما أدى إلى توقع تباطؤ وتيرة زيادة الفائدة الأمريكية.

وفي سوق السندات ارتفع العائد على سندات الخزانة الألمانية العشرية إلى 058ر1%.

وارتفع اليورو إلى 0781ر1 دولار وهو أعلى مستوى للعملة الأوروبية منذ 25 نيسان/أبريل الماضي. كما ارتفع أمام الين إلى 50ر137 ين وهو أعلى مستوى له منذ 3 أسابيع. وإذا استمرار صعود العملة الأوروبية، فمن المحتمل أن يكون مستوى المقاومة التالي 1ر1 يورو 139 ين.