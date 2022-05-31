مصرع طالب إثر حادث تصادم دراجتين في الشرقية

لفظ طالب بالصف الثالث الإعدادي أنفاسه الأخيرة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على طريق المانسترلي بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق المانسترلي بدائرة مركز شرطة أبو كبير، بين دراجتين بخاريتين، ما أسفر عن مصرع المدعو علي و ع، طالب في الصف الثالث الإعدادي، مُقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير.

جرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.