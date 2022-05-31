قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، التقى اليوم الثلاثاء، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، صباح الثلاثاء، أن «لافروف» نقل تحيات وتقدير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى العاهل البحريني، وتمنياته للمملكة بدوام النماء والازدهار.

وأشار إلى أن الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع والتحديات الإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص الوضع في أوكرانيا، قائلًا إن العاهل البحريني أكد على أهمية حل الصراع في أوكرانيا بما يحقق مصالح البلدين الجارين، وأمن واستقرار القارة الأوروبية.

وذكر أن العاهل البحريني شدد على ضرورة اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية، وفق قواعد القانون الدولي؛ للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي النزاع، وتضمن الأمن والسلم لكل الأطراف، وتحفظ حياة المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للاجئين والمحتاجين.

ولفت إلى أن اللقاء تطرق إلى علاقات الصداقة التاريخية مع روسيا الاتحادية، وحرص المملكة على تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك مع روسيا، بما يحقق الازدهار للشعبين والبلدين الشقيقين.