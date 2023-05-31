دافع الفنان علي الحجار عن صديقه الفنان محمد فؤاد، الذي تعرض لحملة انتقادات بعد تصريحاته في حفله الأخير بالمملكة العربية السعودية.

وكتب الحجار، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في منتصف التسعينيات روحنا نعمل عُمرة أنا ومحمد فؤاد، وقتها كان فؤاد لأول مرة بيعمل عُمرة، وأول ما قربنا من مدخل الكعبة بدأ محمد فؤاد يبكي بكاء شديدا جدا كله خشوع وفرحة في نفس الوقت".

وتابع: "لذلك أنا تبريري للكلام اللي فؤاد قاله على المسرح في السعودية نابع من إحساسه إن دي البلد اللي فيها الحرمين الشريفين (الكعبة ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ) وإنها أكرم بلد لأكرم شعب كان أكيد نابع من العاطفة الدينية اللي أنا شفتها على وشه وقت ما شاف الكعبة".

يذكر أن محمد فؤاد وجه كلمة للجمهور السعودي الذي احتشد لحضور حفله وقال لهم "الشعب السعودي اللي علمنا يعني إيه أخلاق وكرم".