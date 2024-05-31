فرنسا تحبط هجوما إرهابيا على مباراة كرة قدم في الأوليمبياد المقبل

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أحبطت فرنسا خطة لهجوم إرهابي على مباراة لكرة القدم خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس المقررة في يوليو المقبل.

وأعلنت وزارة الداخلية في باريس اليوم الجمعة، أنها ألقت القبض على شاب شيشاني (18 عاما) في مدينة سانت إتيان الواقعة شرقي وسط فرنسا بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم بدوافع إسلاموية.

وفقا للمحققين ، كان الشاب يستعد لشن هجوم خلال إحدى مباريات كرة القدم الأولمبية في ملعب "جوفروا جيشار" في سانت إتيان.

وكان الشاب يخطط لاستهداف المتفرجين وكذلك ضباط إنفاذ القانون وأراد أن يموت شهيدا.

وشكر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين محققي الإرهاب على مطاردتهم الناجحة.

يشار إلى أن هذه هي أول خطة لمهاجمة أولمبياد باريس يتم إحباطها ، وهي المحاولة رقم 50 للشرطة الفرنسية منذ عام 2017.

وستقام الألعاب الأولمبية في الفترة من 26 تموز/يوليو إلى 11 آب/أغسطس المقبل في باريس والعديد من المدن الفرنسية الأخرى.

وأعلنت فرنسا، التي تعاني من هجمات إرهابية منذ عام 2015، أعلى مستوى من التأهب ضد الإرهاب.

ويشارك عشرات الآلاف من ضباط الشرطة في حماية الألعاب الأولمبية.