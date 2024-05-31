كوريا الشمالية تشن هجمات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي لليوم الثالث

قال الجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية شنت هجمات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) في المياه القريبة من الجزر الحدودية الشمالية الغربية لكوريا الجنوبية لليوم الثالث على التوالي اليوم الجمعة، في أحدث سلسلة من الأعمال الاستفزازية هذا الأسبوع.

وأضاف مسئول عسكري كوري جنوبي أن الجيش اكتشف إشارات التشويش منذ حوالي الساعة الثامنة صباحا، بالتوقيت المحلي، موجهة نحو الجزر القريبة من خط الحدود الشمالي في البحر الغربي ، وهو الحدود البحرية الغربية الفعلية بين الكوريتين، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وأوضح المسئول أن المحاولة الأخيرة لم تعرقل عمليات الجيش، على الرغم من أن محاولات مماثلة في اليوم السابق أدت إلى خلل في أنظمة الملاحة لقوارب الصيد وسفن الركاب في المياه.

واكتشف الجيش الكوري الجنوبي هجوم الخميس بعد وقت قصير من إطلاق كوريا الشمالية 18 طلقة من قاذفات الصواريخ المتعددة باتجاه البحر الشرقي.

وجرت أولى محاولات التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي من قبل كوريا الشمالية يوم الأربعاء، حيث أرسلت مئات البالونات التي تحمل القمامة والفضلات، إلى الجنوب بعد أن تعهدت بالقيام بذلك ردا على المنشورات المناهضة لبيونج يانج التي أرسلها نشطاء في كوريا الجنوبية.