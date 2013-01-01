اتحاد المزارعين الألمان يتوقع تراجعا في محصول الحبوب بسبب الحر

توقع اتحاد المزارعين الألمان تراجع محصول الحبوب هذا العام بشكل واضح، بسبب موجات الحر التي تعرضت لها ألمانيا خلال الأسابيع الماضية.

وقال الاتحاد إنه يتوقع أن يبلغ إجمالي إنتاج ألمانيا من الحبوب هذا العام 44 إلى 45 مليون طن، وذلك بعد أن كان يأمل في توقعات سابقة أن يصل الإنتاج إلى 47 مليون طن، أي أقل بقليل من معدل الإنتاج خلال السنوات الماضية، والذي يبلغ 9ر47 مليون طن.

وبرر الاتحاد تعديل توقعاته بموجات الحر التي تعرضت لها ألمانيا، والتي طالت محصول أهم الحبوب في ألمانيا، ألا وهو القمح الشتوي، حيث انخفضت التوقعات الخاصة بهذا المحصول، وفقا لبيان الاتحاد.

ورغم أن مستوى المحصول تحسن في المتوسط، مقارنة بمحصول العام الماضي السيء، وفقا لرئيس الاتحاد، يواخيم روكفيد، "ستضطر المزارع في مناطق الحر لتحمل خسائر كبيرة مرة أخرى".

وأشار روكفيد إلى تباين كميات المحصول من منطقة لأخرى في ألمانيا وفقا لتباين كميات الأمطار في هذه المناطق.

يمثل القمح الشتوي نحو نصف إنتاج ألمانيا المتوقع من الحبوب، حيث يتوقع اتحاد المزارعين الألمان أن يصل إنتاجه هذا العام إلى نحو 22 مليون طن، مقارنة بنحو 3ر25 مليون طن في المتوسط في الفترة بين 2013 وعام 2017.