كيربير تبحث عن مدرب جديد

استبعدت لاعبة التنس الألمانية أنجيليك كيربير أن يكون مواطنها النجم السابق بوريس بيكر خيارا مطروحا خلال رحلة بحثها حاليا عن مدرب جديد للإشراف على تدريباتها.

وقالت كيربير: "لا أعتقد أنه خياري التدريبي" موضحة أنها لا تشترط أن يكون المدرب الجديد اسما لامعا وأنه ليس بالضرورة أن تتعاقد مع نجم بارز سابق ليكون مدربا لها.

وأشارت : "أحتاج فقط للتجهيز البدني واللياقي... وإذا كان المدرب الجديد اسما لامعا فهذا أفضل".

وتستعد كيربير حاليا لبدء مشاركاتها في موسم الملاعب الصلبة بقوة بعد الخروج المبكر من بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) على الملاعب العشبية والتي أدت لوقف تعاملها مع المدرب راينر شوتلر.

وقررت كيربير الاستعداد لبطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) ، التي تطلق أواخر أغسطس المقبل ، بدون مدرب.

وقالت كيربير إنها لا تشترط أن يكون مدربها الجديد رجلا أو سيدة لكنه يجب أن يحظى بخبرة كبيرة وأن يحظى بنفس الحماس التي تتمتع به.

وأشارت أنه ليس من الضروري أن يكون ألمانيا لكن يجب أن تكون هناك القدرة بينهما على التفاهم بلغة ما.

ورغم النتائج المتذبذبة لها في الموسم الحالي حتى الآن ، ما زالت كيربير حريصة على تحققي نتائج جيدة في الأسابيع المقبلة أملا في التأهل للبطولة الختامية (نهائي الدوري العالمي) لموسم المحترفات والتي تشارك فيها أفضل ثمانية لاعبات على مدار الموسم.

وبداية من الاثنين المقبل ، ستبدأ كيربير المصنفة الثالثة عشر عالميا مشاركتها في بطولة تورنتو لتكون أول مشاركة لها في البطولات منذ الخروج المبكر من ويمبلدون.

وقالت كيربير : "إنه تحد جديد. مهمة جديدة بدون مدرب. إنه تغيير أتطلع إليه".