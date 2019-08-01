«المركزي الأمريكي» يخفض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية

خفض مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) النطاق المستهدف لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهذا أول خفض للفائدة الأمريكية منذ عشر سنوات، وبذلك انخفض سعر الأساس إلى ما يتراوح بين 2 و25ر2%

كان المحللون والمستثمرون يتوقعون قرار خفض الفائدة الذي جاء اليوم الأربعاء في ختام اجتماعات لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط والتي استمرت يومين.

وأشارت اللجنة إلى أن البيانات الاقتصادية التي تلقتها منذ اجتماعها السابق في يونيو الماضي، "تشير إلى استمرار قوة سوق العمل ونمو النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة".

ويعيد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة، السعر إلى مستواه قبل الزيادة الأخيرة للفائدة في ديسمبر الماضي. كما يأتي القرار في الوقت الذي يبلغ فيه معدل البطالة 6ر3% وهو معدل منخفض تاريخيا. كما يتواصل النمو القوي للإنفاق الاستهلاكي.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب أمس عن رغبته في إقدام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على خفض أسعار الفائدة بنسبة كبيرة.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض إنه يريد إقدام مجلس الاحتياط على خفض الفائدة بنسبة كبيرة.