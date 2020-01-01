عالم أزهري: مصر هي البلد الوحيد الذي خرج على العالم بمصطلح مائدة الرحمن

قال الدكتور إبراهيم رضا عالم بالأزهر الشريف، إنه يجب أن يكون المضحي منضبطًا، بمعنى أن يتوخى الإنسان الحذر، وذلك بالذبح في الأماكن المحددة.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج الحقيقة، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية آية عبدالرحمن، أنه بعد عملية الذبح، على المضحي أن يبدأ في توزيع الأضحية على الفقراء والمساكين، مؤكدًا أن عمليات صك الأضحية مهمة، وتضمن وصول اللحوم إلى مستحقيها.



وتابع "رضا" أن مصر هي البلد الوحيد الذي خرج على العالم بمصطلح مائدة الرحمن، مشيرًا إلى أنه يجب الفرحة بالعيد برغم الظروف الاستثنائية التي نعيشها بسبب فيروس كورونا.



وعن صلاة العيد في المنزل، أكد "رضا" يجوز ذلك بسبب ظروف فيروس كورونا، موضحًا أن يؤم رب البيت زوجته وأولاده، ويقوموا بأداء الصلاة.