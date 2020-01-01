التعليم:30 طالبا من شعب الأدبي والعلمي ومدارس المتفوقين والمكفوفين هم أوائل الثانوية

انتهت كنترولات الثانوية العامة في القطاعات الأربعة (القاهرة والاسكندرية والمنصورة وأسيوط) من تحديد الأوائل بكل كنترول، لتبدأ الكنترولات عقب انتهاء إجازة عيد الأضحي في مراجعة النتيجة كاملة وتحديد القائمة النهائية لأوائل الثانوية العامة تمهيدا لإعلان النتيجة.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن التصحيح تم داخل كنترولات الثانوية العامة هذا العام بدقة أكبر بكثير من السنوات الماضية، وأن نتيجة الثانوية العامة ستكون مرضية للطلاب، مشيرا إلي أن كل الشكاوى التي آثارها الطلاب من الامتحانات تمت مراعاتها في التصحيح، وأن الوزارة اتخذت كل ماهو في مصلحة الطالب.

وقال مصدر بالوزارة، إن عدد الأوائل حوالي 30 طالبًا وطالبة تشمل الثلاثة شعب الأدبية والعلمى علوم والعلمي رياضيات، بجانب علمي علوم ورياضة فى مدارس المتفوقين والطلاب المكفوفين، على غرار ما يحدث بالسنوات الماضية، مضيفًا أن جميع الكنترولات انتهت من تحديد أوائل الثانوية العامة أصحاب أعلى الدرجات في جميع الشعب.

كان الدكتور رضا حجازي رئيس الثانوية العامة قد أعلن في تصريحات سابقة، أن نتيجة الثانوية العامة وأسماء الأوائل سيتم إعلانها عقب العودة من إجازة العيد، مشيرا إلى أن كل كنترول قام بمراجعة النتيجة الخاصة به بشكل دقيق لمعالجة أي خطأ يكون قد وقع أثناء التصحيح أو جمع الدرجات.

وأوضح أن نسب النجاح مرتفعة هذا العام في جميع المواد، وأن نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي، مطمئنا الطلاب بأن كل طالب أخذ حقه كاملا في التصحيح، وأنه كانت تعليمات مشددة للكنترولات بالدقة في عملية التصحيح والالتزام الكامل بنموذج الاجابة، لافتا إلى أن الكنترولات التزمت بنماذج الاجابة بعد تعديلها حفاظا علي مصلحة الطلاب، مشيرا إلي تفقده عدة كنترولات وتم التأكد من اتباع جميع التعليمات الخاصة بالتصحيح وتقدير الدرجات.

وأضاف حجازي أن الثانوية العامة هذا العام كانت ناجحة جدا خاصة أنها كانت في ظل الظروف الاستثنائية هذا العام، موجها الشكر لجميع المشاركين في العملية الامتحانية، لافتا إلي أنه لم يحدث تسريب لأي امتحانات منذ انعقادها يوم الثلاثاء 21 يونيو وحتى آخر يوم امتحانات، وأنه فقط تم تداول لبعض أجزاء من أسئلة الامتحانات لأعوام سابقة، والتي تم ضبطها فورا بما لا يؤثر على تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب.