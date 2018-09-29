محافظ كفر الشيخ: 10 مواقع لتلقي لقاح كورونا و6 أماكن لراغبي السفر

أعلنت محافظة كفر الشيخ أماكن تلقي لقاح كورونا، سواء لأهالي المحافظة أو الراغبين في السفر.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن هناك 10 أماكن ثابتة لاستقبال أهالي المحافظة لتلقي اللقاح، بكل مركز من المراكز مستشفى تستقبل المواطنين، وهي مركز طبي كفر الشيخ، مركز طبي الحامول، مركز طبي بيلا، ومستشفى قلين المركزي، ومستشفى برج البرلس المركزي، ومستشفى الرياض المركزي، ومستشفى سيدي سالم المركزي، ومستشفى دسوق العام، ومستشفى سيدي غازي المركزي، ومستشفى فوه المركزي.

وأشار نور الدين إلى تحديد 6 أماكن لاستقبال الراغبين في السفر تلقي اللقاح، وهي مكتب صحة كفر الشيخ، ومكتب صحة مطوبس، ومكتب صحة سيدي سالم، ومكتب صحة دسوق، ومكتب صحة قلين، ومكتب صحة فوه.

وأضاف أن هناك فرق متنقلة يتم توجيهها حسب الاحتياج، موجهاً الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة، بمتابعة المستشفيات والمراكز الطبية، إضافة لمكاتب الصحة المخصصة لراغبي السفر، لتقديم كافة الخدمات والتيسير على المواطنين.