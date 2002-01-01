قال إبراهيم العدل صاحب مزارع ياسمين بقرية شبرا بلولة بالغربية، إنّ المزارعين والعمال يعانون من ارتفاع أسعار قطف الياسمين في حين أن سعر الكيلو 30 جنيهًا، موضحًا أنّ العامل يحصل على 22 جنيهًا ونصف نظير جني كيلو واحد، وهو لا يستطيع إنتاج أكثر من كيلو جرامين في اليوم، ما يؤكد أن هناك مشكلة في العمالة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنّ فدان الياسمين كان العام الماضي يصل إنتاجه إلى 65 كيلو جرامًا، أمّا هذا العام لم يسجل إلا 40 كيلو جرامًا فقط، بسبب الفيروسات المنتشرة في الجو، مشيرًا إلى أن الإنتاج بات ضعيفًا للغاية.

وأكد أن قرية شبرا بلولة بالغربية تعتبر أكبر القرى على مستوى العالم في إنتاج الياسمين، وتنتج ما يصل إلى 52% من الإنتاج العالمي للياسمين، وتصدر أنقى منتج لأن نسبة الرطوبة المرتفعة في القرية تساعد على عملة احتباس للمادة الفعالة داخل الزهرة.

وأوضح أنهّ يزرع الياسمين منذ سنة 2002، وأن شجرته تعيش لمدة 20 عامًا، مشيرًا إلى أن زراعة الياسمين لم تعد مستحبة لأن الفدان لا يحقق مصاريفه وتكلفة زراعته التي تشمل السماد والقص وجني المحصول، ولذلك يذهب المزارعون إلى تأجير أراضيهم.