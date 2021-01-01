ديوكوفيتش يتمسك بحصد ميدالية واحدة على الأقل لصربيا في أولمبياد طوكيو

أبدى نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم، إصرارا على استعادة توازنه وحصد "ميدالة واحدة على الأقل" لبلاده في أولمبياد طوكيو، حيث يتنافس اليوم السبت على ميداليتين برونزيتين، وذلك بعد أن خسر أمس الجمعة في الدور قبل النهائي لمنافسات فردي الرجال كما خسر في الدور قبل النهائي للزوجي المختلط.



وخسر ديوكوفيتش أمام الألماني ألكسندر زفيريف أمس الجمعة في المربع الذهبي، لتتبدد أماله في الفوز هذا العام بما يطلق عليه "جولدن سلام"، وهو التتويج بجميع ألقاب بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى إلى جانب الفوز بالذهبية الأولمبية خلال عام واحد.



وسيلتقي ديوكوفيتش اليوم الإسباني بابلو كارينو بوستا في مباراة حسم الميدالية البرونزية لمنافسات فردي الرجال، كما يخوض مباراة حسم الميدالية البرونزية للزوجي المختلط.



ويخوض ديوكوفيتش مباراة الزوجي المختلط اليوم أيضا إلى جانب نينا ستويانوفيتش وذلك في مواجهة الثنائي الأسترالي أشليه بارتي وجون بيرز.



وقال ديوكوفيتش عقب هزيمته أمس الجمعة :"لدي شعور سيء الآن، لكنني أتمنى أن أقدم غدا (السبت) انطلاقة جديدة وأتعافى كي أفوز بميدالية واحدة على الأقل لبلادي."



وبعد الهزيمة أمام زفيريف 6 / 1 و3 / 6 و1 / 6، خسر ديوكوفيتش وستويانوفيتش في الدور قبل النهائي للزوجي المختلط أمام الثنائي الروسي إلينيا فيسنينا وأسلان كاراتسيف 6 / 7 (4 / 7) و5 / 7 .



وقال ديوكوفيتش :"يوم صعب، يوم صعب حقا. لدي شعور فظيع الآن. كنت أتقدم بمجموعة، ونجح (زفيريف) في قلب موازين المباراة."



وأضاف :"أدى ضربات الإرسال بقوة، وقدم أداء هجوميا ولم أحصد أي نقاط سهلة في ضربات إرسالي الأولى."



وتابع :"يجب أن أبدي تقديري له إثر نجاحه في قلب موازين المباراة. لقد أدى ضربات الإرسال بشكل جيد للغاية."