يواجه المنتخب الأولمبي ، بقيادة مديره الفني شوقي غريب، نظيره البرازيلي في تمام الساعة 12 ظهر اليوم بتوقيت القاهرة في إطار الدور ربع النهائي من منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 المقامة خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس.

وقد تأهل المنتخب إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه يوم الأربعاء على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد في إطار الجولة الثالثة، واحتل المنتخب المصري وصافة المجموعة الثالثة والتي كانت تضم كلًا من: إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وتذاع المباراة على شبكة قنوات bein sports الناقل الحصري للبطولة.

وتقام المباراة على ستاد سايتاما، وكان المنتخب الأولمبي قد حضر للقرية الأولمبية أمس استعدادا للمباراة.

وتضم قائمة المنتخب المصري الأولمبي كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- أسامة جلال- كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.