فرقة BLACKPINK الكورية تطلق أغنية جديدة في حفل افتراضي داخل لعبة ببجي

أصدرت فرقة BLACKPINK الكورية، فيديو أغنية "Ready for Love" وهو مقطع فيديو موسيقي تم تطويره بالشراكة مع لعبة ببجي موبايل، وأصبح اللاعبون يستطيعون مشاهدة الفيديو الموسيقي الكامل للأغنية عبر صفحات ببجي موبايل وBLACKPINK الرسمية على يوتيوب أو في مركز الرياضات الإلكترونية داخل اللعبة.



تركز أغنية Ready for Love والتي تم التحدث عنها بإيجاز في فيلم الفرقة الوثائقي الذي يُعرض على نتفلكس Light Up the Sky، على موضوع تحفيزي يهدف إلى التمسك بالأهداف والخوض في مواجهة التحديات إلى أن يحقق الشخص ما يصبو إليه.



وتم عرض مقطع تشويقي من هذه الأغنية الخاصة لأول مرة في حفل "THE VIRTUAL" الموسيقي الافتتاحي الذي أقيم داخل لعبة ببجي موبايل نهاية الأسبوع الماضي بجميع أنحاء العالم، ومن الممكن أن يستمع اللاعبون للحفل مرة أخرى داخل اللعبة بدءاً من 29 وحتى 30 يوليو في أمريكا الشمالية والجنوبية ومن 30 وحتى 31 يوليو في جميع أنحاء العالم.



ويمكن للاعبين الذين يسجلون الدخول إلى ببجي موبايل تجربة المشهد الصوتي والمرئي التفاعلي والتلويح بعصي فرقة BLACKPINK المضيئة والطفو في فقاعات أثيرية والاستمتاع بألعاب مصغّرة خلال الاستماع إلى بعض من أشهر أغاني BLACKPINK ومشاهدة الصور الرمزية العملاقة للنجوم أنفسهم.



وفرقة BLACKPINK هي فرقة فتيات من كوريا الجنوبية شكلتها شركة YG Entertainment، تتكون من أربعة عضوات هنّ جيسو وجيني وروزي وليزا. واستحوذت فرقة BLACKPINK على قلوب الجماهير منذ اللحظة التي أصدرن فيها أغنيتهن الأولى [SQUARE ONE] في أغسطس عام 2016. ومنذ ذلك الحين، قامت الفرقة بتحويل كل أغنية بما فيها "DDU-DU DDU-DU" و "Kill This Love"إلى أغاني عالمية بشهرتها، مما سهّل دخولهنّ إلى عالم النجومية العالمية. وبفضل تحقيقهن لهذا النجاح أصبحت فرقة BLACKPINK في عام 2019 أول فرقة للبوب الكوري تتم دعوتها للأداء في مهرجان كوتشيلا أكبر مهرجان موسيقي في الولايات المتحدة.

وأصدرت BLACKPINK في العام التالي خلال شهر أكتوبر 2020 أول ألبوم كامل لها بعنوان THE ALBUM والذي تصدر قوائم الأغاني الرائجة وحصل على العديد من الجوائز المرموقة. وتجاوزت مبيعات الألبوم 1.3 مليون نسخة وأصبحت BLACKPINK أول فرقة فتيات للبوب الكوري تحقق هذا الإنجاز. وواصلت الفرقة أداء أول حفل بث مباشر ناجح بعنوان"THE SHOW" على منصة اليوتيوب بتاريخ 31 يناير 2021.



ويستمر الأثر العالمي للفرقة في النمو ويظهر ذلك من خلال تعاونهنّ مع فنانيّ البوب العالميين. كما أن كل عضوة في الفرقة تنشط كسفيرة عالمية للعلامات التجارية الفاخرة الشهيرة. إضافةً إلى ذلك، تجاوزت قناة فرقة BLACKPINK الرسمية على اليوتيوب مؤخراً أكثر من 77.5 مليون مشترك، مما يجعلها الفرقة التي تمتلك أكبر عدد من المشتركين على المنصة.