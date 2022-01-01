أعلن الإعلامي جمال عنايت، عن مغادرته لبرنامج "القاهرة اليوم" الذي يقدمه منذ 6 سنوات عبر شبكة قناة أوربيت المشفرة، مؤكدا أنها "استراحة محارب"، وقد تفاهم مع الإدارة على هذا القرار.

وكتب "عنايت" عبر حسابه بموقع فيسبوك، أنه ارتبط بشبكة أوربيت منذ انطلاقها قبل 25 عاما، حيث بدأ مشواره فيها معدا لبرنامج "مقابله شخصيه" تقديم عماد الدين أديب، وكانت أول حلقة في البرنامج مع الراحلة السيدة جيهان السادات، ثم ترأس تحرير أول برنامج توك شو بعنوان "على الهوا"، والذي قدمع عماد أديب أيضا ولمدة 10 سنوات.

وبالتوازي مع رئاسته لتحرير "على الهوا"، قدم برنامج "ابعاد"، قبل أن تسند إليه المحطة تقديم برنامج "على الهوا" خلفا لعماد أديب.

وقال "عنايت" إنه في هذه اللحظة وجد نفسه في ورطة حقيقية، لأن البرنامج قدمه شخص ونجح نجاحا باهرا، وارتبط الناس بمقدمه ارتباطا كبيرا، وهو ما تطلب منه مجهودا كبيرا جدا ومحرقة أكبر للأعصاب، لافتا إلى أنه توكل على الله وعلى مدى سنوات عشر استطاع أن يجعل (على الهوا) مرة أخرى حديث الناس وقتها، وبعد انتهاء هذه التجربة قدم برنامج "شاهد عيان" لمدة ثلاث سنوات تقريبا والذي يعتبره "عنايت" وثيقة سياسية وإنسانية.

وأشار جمال عنايت إلى أنه "بعد أن انتقل للعمل في محطة التحرير لفترة، فوجىء للمرة الثانية بمكالمة من إدارة محطة اليوم بشبكة أوربيت، ليتولى إعادة تقديم برنامج (القاهرة اليوم) بعد أن غادره مقدمه الإعلامي عمرو أديب"، مشددا على أن هذه رأى أن التجربة ستكون أكثر صعوبة فقد ارتبط البرنامج ولمدة 15 عاما باسم مقدمه عمرو أديب، وكان البرنامج الأول والأكثر شهرة.

وتابع عنايت: "للمرة الثانية في حياتي أخوض تحديا أكبر وهذه المرة برنامج مختلف تماما شكلا وموضوعا، وبالفعل وعلى مدار 6 سنوات استطعنا أن نشكل برنامجا أصبح له جمهموره ومتابعيه ومحبيه المخلصين".

وختم تصريحاته قائلا: "أما وقد وصلت إلى هذه النقطة، فآن لي أن أستريح قليلا وقد حققت المهمة التي عهد بها إلي؛ لذلك فقد تفاهمت مع الإدارة أن أترك برنامج (القاهره اليوم)، ولكنها استراحة محارب".