الجيش اللبناني: ملتزمون بأي قرار تتخذه السلطة السياسية في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل

استقبل قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، رئيس الوفد الأمريكي في المفاوضات التقنية غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين، بحضور السفيرة الأمريكية ادوروثي شيا.

وبحسب بيان صادر عن الجيش اللبناني، مساء الأحد، بحث اللقاء موضوع ترسيم الحدود البحرية، وأطلع هوكشتاين العماد عون على آخر تطورات الملف.

من جهة أخرى، جدد قائد الجيش تأكيده التزام المؤسسة العسكرية بأي قرار تتخذه السلطة السياسية في هذا الشأن، آملاً أن تصل المفاوضات إلى النتائج المرجوة لما في ذلك من مصلحة للبنان.

ويخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أمريكية لترسيم حدود بحرية مشتركة، من شأنها أن تساعد في تحديد موارد النفط والغاز لكل دولة، وتمهيد الطريق لمزيد من عمليات التنقيب.

وسبق أن أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، لترسيم الحدود البحرية السفير آموس هوكشتين، سيصل بيروت للبحث في آخر التطورات المتصلة بالمفاوضات غير المباشرة، لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وشدد عون على سعيه إلى إقرار الإصلاحات الضرورية، واستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدويى بعد الاتفاق الأولى الذى تم التوصل إليه مع وفد الصندوق في أبريل الماضي، لافتا إلى أهمية دور مجلس النواب في هذا المجال.