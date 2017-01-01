خط سير جولة بيلوسي في آسيا يتخطى الإشارة إلى التوقف في تايوان

تزور رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أربع دول على الأقل في جولتها في آسيا، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتبها دون الإشارة إلى توقفها في تايوان.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان الصادر اليوم الأحد أن بيلوسي سوف تتوجه إلى سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان على رأس وفد من الكونجرس الأمريكي.



وأضاف البيان أن الجولة سوف تركز على الأمن المتبادل والشراكة الاقتصادية والحكم الديمقراطي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.



وأثارت تقارير تفيد بأن الجولة سوف تشمل توقفا في تايوان رد فعل غاضبا في الصين، التي تعتبر الجزيرة ذات الحكومة المستقلة جزءا من أراضيها.



وحذرت بكين من تداعيات إذا قامت بيلوسي بزيارة الجزيرة، حيث أصدرت وزارة الدفاع الصينية بيانا ألمح إلى احتمال استخدام القوة العسكرية ردا على ذلك.



وأجرت الصين تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في مضيق تايوان أمس السبت. وأُجريت التدريبات قبالة ساحل مقاطعة فوجيان المقابلة لتايوان.