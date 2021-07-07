شهد مصيف جمصة التابع لمحافظة الدقهلية، إقبالا كثيفا للمواطنين، وما زال مستمرا استقبال زوار المدينة من جميع المحافظات منذ الصباح الباكر، إذ يستقبل المصيف رحلات اليوم الواحد والوافدين ويعد أرخص مصيف بمصر.



وناشد مسؤولي المصيف جميع المصطافين زوار المدينة، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الموجودة على شاطئ البحر، فيما يواصل مسؤولي مجلس المدينة أعمال رفع كفاءة الشاطئ والشوارع والميادين بجمصة والمناطق السكنية بها، عملا على راحة المصطافين والرواد خلال فصل الصيف، وفقا لتعليمات أيمن مختار محافظ الدقهلية.



وأعلن رئيس المدينة، أن مصيف جمصة استقبل خلال الإجازة ثلاثة ملايين زائر توافدوا على المصيف خلال آخر إجازة في شهر يوليو ولا توجد أي حالات غرق.



وقام مسؤولي جهاز ١٥ مايو برش المبيدات للقضاء على الناموس والحشرات الناقلة للأمراض، كما نفذو حملة لرفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين، ورفع القمامة وكنس الأتربة وعمل مسح شامل للشوارع الرئيسية والفرعية لمدينة جمصة.



وذلك بحضور فريق عمل الجهاز التنفيذي لرئاسة مدينة جمصة وكسح مياه الصرف الصحي وتهذيب المساحات الخضراء وريها بالشوارع الرئيسية وزراعتها لتجميلها بالشكل اللائق.



وأعلن اللواء ضياء قطب رئيس مدينة جمصة، الاستمرار في أعمال رفع كفاءة الشاطئ والشوارع والميادين بمدينة جمصة لاستقبال المصطافين خلال فصل الصيف وخاصة خلال أيام الإجازة عملا على راحتهم.



وأوضح رئيس مدينة جمصة، أنه تمت متابعة أعمال فرق العمل التنفيذي لرئاسة مجلس المدينة لرفع كفاءة الشوارع والميادين والحدائق بمدينة جمصة وبشاطئ المصيف خاصة مع استمرار توافد توافد المصطافين والزوار من جميع المحافظات لمصيف جمصة خاصة خلال أيام الإجازة.



وأكد رئيس المدينة، أن هناك متابعة مستمرة وتوعية للوافدين لاتباع التعليمات والإرشادات المتعلقة بالشاطئ؛ بهدف الحفاظ على الجميع وقضاء إجازة آمنة.



ويتابع محافظ الدقهلية أيمن مختار، يوميا تنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والأحياء وخاصة مدينة جمصة باعتبارها المصيف الأوحد بمحافظة الدقهلية؛ ذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين والرواد الوافدين على المدينة.