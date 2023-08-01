التعليم العالي: بدء مرحلة التنسيق الأولى لطلاب الثانوية عقب استلام النتائج

كشف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، عن موعد بدء إجراءات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، موضحًا أنها ستبدأ عقب استلام النتيجة وتسلم الطالب الشهادة الخاصة من المدرسة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن هناك 3 متغيرات أساسية لحسم موعد إعلان المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023، والمتمثلة في وصول الشهادة للطالب، وصول النتيجة لوزارة التعليم العالي، تحليل الوزارة وإعلان شرائح المرحلة الأولى



ونوه أنه يتم تحديد نسب القطاعات المختلفة بالجامعات بعدد الطلاب المقبولين بكل قطاع بناءً على رغبات الطلاب، التي سجلها على موقع التنسيق، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات يحدد احتياجات الدولة في كل القطاعات.



وذكر المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن تنسيق الثانوية العامة يختلف من عام إلى آخر، موضحًا أن مرحلة الثانوية البداية وليست النهاية بالنسبة للطلاب، مؤكدًا أن اختبارات الجامعات المصرية كاشفة لمستوى الطلاب خاصة كليات الطب.



ولفت إلى جهود الدولة في تطوير قطاع التعليم، مؤكدًا أنها ضخت استثمارات في مجال التعليم خلال الـ10 سنوات الماضية، هذا إلى جانب الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية كافية لاستيعاب كل الطلاب.





