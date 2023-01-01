الرئيس الروسي يوقع قانونا لخفض دعم الوقود بمقدار النصف

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعديلات لقانون الضرائب ستخفض الدعم الذي تحصل عليه شركات تكرير النفط الروسية بمقدار النصف.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بموجب التعديلات الجديدة سيتم خفض الدعم الحكومي لإمدادات الديزل (السولار) والبنزين في السوق المحلية الروسية بنسبة 50% اعتبارا من سبتمبر المقبل، وحتى نهاية 2026.

وفي الوقت نفسه، قلصت تعديلات الضرائب نسبة الخصم على سعر خام نفط أورالز القياسي الروسي، مقارنة بسعر خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى 20 دولار للبرميل اعتبارا من سبتمبر المقبل، في حساب ضريبة الاستخراج أو ما تعرف باسم الضريبة على أساس الأرباح.

ويذكر أن مجلس الشيوخ الروسي وافق يوم 28 يوليو الحالي على خطة خفض دعم مصافي التكرير إلى النصف.

وبلغت قيمة الدعم الحكومي للمصافي خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 6 مليارات دولار.

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