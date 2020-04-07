الكرملين: الوضع في النيجر يثير قلقا بالغا

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن الوضع في النيجر "يثير قلقا بالغا"، مؤكدا على ضرورة ضبط النفس من جميع الأطراف.

وقال بيسكوف، في اتصال مع الصحفيين، إن روسيا تدعو جميع الأطراف في النيجر إلى ضبط النفس والعودة إلى النظام القانوني في أسرع وقت ممكن، بحسب وكالة رويترز.

ويأتي ذلك بعد الإطاحة برئيس النيجر محمد بازوم، في انقلاب أدانته كثير من دول العالم، ولكنه لقي ترحيبا من يفجيني بريجوجن قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة الذي له مصالح ممتدة في أفريقيا.

وقاد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تشياني، رئيس وحدة الحرس الرئاسي في النيجر. وأعلن، في خطاب متلفز، أن المجموعة العسكرية التي يرأسها استولت على السلطة "بسبب العديد من المشاكل في النيجر".