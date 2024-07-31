مسئول أممي يشدد على ضرورة تهدئة الوضع في جنوب لبنان والالتزام بالقرار 1701 

شدّد رئيس عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام جان بيير لاكروا، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، كبار المسؤولين اللبنانيين، على ضرورة تهدئة الوضع في جنوب لبنان والالتزام بالقرار 1701.

وأعلنت القوات الدولية" اليونيفيل" في بيان أن لاكروا عقد اليوم "لقاءات في بيروت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، ووزير الدفاع موريس سليم، وقائد الجيش الجنرال جوزاف عون والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري".

وأضاف البيان أنه "تمت مناقشة الوضع الحالي في جنوب لبنان وأهمية عمل اليونيفيل".

وشدّد لاكروا "على ضرورة تهدئة الوضع وأهمية الالتزام الكامل من قبل جميع الأطراف بالقرار 1701 والعودة الفورية إلى وقف الأعمال العدائية".

وكان رئيس عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، جان بيير لاكروا، قد وصل أمس الثلاثاء إلى لبنان، في زيارة يلتقي خلالها كبار القادة اللبنانيين، للبحث في الحاجة الملحة لإعادة الالتزام بالقرار 1701.