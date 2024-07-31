حزب الله: لا زلنا ننتظر انتهاء رفع الأنقاض للتأكد من مصير فؤاد شكر

تضاربت الأنباء منذ مساء أمس الثلاثاء، بشأن اغتيال إسرائيل للقيادي في جماعة حزب الله فؤاد شكر، المعروف باسم الحاج محسن، ففي حين تحدثت تقارير عن اغتياله، أشارت أخرى إلى أن مصيره ليس معروفاً بعد.

وفي هذا السياق، أصدر حزب الله اللبناني، صباح اليوم الأربعاء، بياناً أولياً قال فيه إن فرق الدفاع المدني تعمل على رفع الأنقاض ببطء، وإنهم لازالوا ينتظرون النتيجة بشأن مصير القيادي ومواطنين آخرين كانوا في المبنى الذي استهدفته ضربة إسرائيلية في بيروت.

وقال الحزب، في البيان الصادر صباح الأربعاء، ونشرته عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "كما بات معروفاً قام العدو الصهيوني بالاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الثلاثاء، حيث استهدف مبنى سكنياً في أحد أحيائها مما أدى الى استشهاد عدد من المواطنين واصابة آخرين بجراح وحصول دمار كبير في عدد من طوابق المبنى".

وأضاف حزب الله: "كان القائد الجهادي الكبير الأخ السيد فؤاد شكر (الحاج محسن) حينها يتواجد في هذا المبنى".

وأوضحت الجماعة اللبنانية أن فرق الدفاع المدني " تعمل منذ وقوع الحادثة على رفع الأنقاض بشكل حثيث ولكن ببطء نظراً لوضعية الطبقات المدمرة وما زلنا حتى الآن بانتظار النتيجة التي سيصل إليها المعنيون في هذه العملية فيما يتعلق بمصير القائد الكبير والعزيز ومواطنين آخرين في هذا المكان، ليبنى على الشيء مقتضاه".

لينك البيان على إكس:

https://x.com/TvAlmasirah/status