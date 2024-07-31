 حزب الله: القائد فؤاد شكر كان متواجدا في المبنى المستهدف بالضاحية الجنوبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حزب الله: القائد فؤاد شكر كان متواجدا في المبنى المستهدف بالضاحية الجنوبية

بيروت - معا
نشر في: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 9:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 9:48 ص

أصدر حزب الله بيانا أكد فيه تواجد القائد فؤاد شكر في المبنى الذي استهدفته الغارة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية أمس لكن مصيره غير معلوم حتى اللحظة.

غير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أمس أنه اغتال شكر.

وأضاف حزب الله في البيان التالي:"كما بات معروفاً قام العدو الصهيوني بالاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الثلاثاء بتاريخ ‌‏30-07-2024 حيث استهدف مبنى سكنياً في أحد أحيائها مما أدى الى استشهاد عدد من المواطنين ‏وإصابة آخرين بجراح وحصول دمار كبير في عدد من طوابق المبنى.‏ وكان القائد الجهادي الكبير الأخ السيد فؤاد شكر (الحاج محسن) حينها يتواجد في هذا المبنى". ‏

وتابع: "تعمل فرق الدفاع المدني منذ وقوع الحادثة على رفع الأنقاض بشكل حثيث ولكن ببطء نظراً لوضعية ‏الطبقات المدمرة، وما زلنا حتى الآن بانتظار النتيجة التي سيصل إليها المعنيون في هذه العملية فيما ‏يتعلق بمصير القائد الكبير والعزيز ومواطنين آخرين في هذا المكان، ليبنى على الشيء مقتضاه".


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