البديل كاموني يمنح زد فوزا مثيرا على مودرن سبورت في الدوري

حقق نادي زد فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه مودرن سبورت بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم زد عن طريق شادي حسين في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع 45+1، قبل أن يتعادل مودرن سبورت عن طريق عبد الكبير الوادي في الدقيقة 54، ثم تقدم زد بهدف ثانٍ سجله أرنولد إيبا في الدقيقة 59، قبل أن يتعادل زد عن طريق البديل ديلسون كاموني في الدقيقة 79 من عمر المباراة، قبل أن يعود اللاعب ذاته لتسجيل الهدف الثالث وهدف الفوز لفريقه في الدقيقة 90+2 من عمر المباراة.

وشارك الأنجولي ديلسون كاموني بديلًا في الدقيقة 66، بدلًا من شادي حسين، ليقلب تأخر فريقه بهدفين لهدف إلى الفوز 3-2.

بهذا الفوز رفع زد رصيده للنقطة 47، ليقفز للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد مودرن سبورت عند النقطة 50 في المركز الرابع بجدول الترتيب.