إسبانيا والبرتغال تكافحان حرائق الغابات وسط توقعات بتواصل ارتفاع الحرارة

كافح الآلاف من رجال الإطفاء في إسبانيا والبرتغال عدة حرائق غابات، اليوم الخميس، قبل ارتفاع متوقع في درجات الحرارة قد يزيد الوضع سوءا في شبه جزيرة أيبيريا.

وذكرت خدمات الطوارئ أن رجال الإطفاء ووحدة خاصة بالجيش عملوا ليلة الأربعاء- الخميس في وسط إسبانيا للسيطرة على حرائق في مقاطعة آبيلا، خاصة حريق يستعر قرب قرية إل أرينال /نحو 100 كيلومتر غرب مدريد/.

وذكرت السلطات في مقاطعة كاسيريس غربي البلاد إن رجال الإطفاء سيطروا إلى حد كبير على الحريق في منطقة تصل مساحتها إلى حوالي 6200 فدان. وأضافت السلطات أنه تم إلغاء معظم أوامر الإجلاء.

وفي البرتغال، كافح أكثر من 2000 إطفائي حرائق، خاصة شمالي البلاد.

وتواجه قطاعات كبيرة من شبه الجزيرة بالفعل خطرا كبيرا من اندلاع حرائق غابات، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في مطلع الأسبوع.