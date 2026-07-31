الاتحاد الآسيوي يتضامن مع «يويفا» و«كونكاكاف» ويرفض مقترح «فيفا» لبيع كأس العالم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تضامنه ووقوفه مع نظيرهي الأوروبي «يويفا» واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم «كونكاكاف»، لرفض مقترح الاتحاد الدولي «فيفا» لبيع كأس العالم.

وأعلن الاتحاد الدولي برئاسة السويسري جياني إنفانتينو عن خطته لإنشاء شركة جديدة تحمل اسم «FIFA Forward Enterprise»، تتولى إدارة الحقوق التجارية والفعاليات الكبرى التابعة له، وعلى رأسها كأس العالم، بقيمة 20 مليار دولار أمريكي يتم الاستثمار فيها بحصص أقلية غير حائزة على السيطرة، ولكن الفكرة لاقت رفضًا قاطعًا.

وكتب الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي: «يُعرب الاتحاد عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة باقتراح إنشاء مؤسسة FIFA Forward Enterprise (FFE) والغموض الذي يكتنف مجتمع كرة القدم العالمي».

وأوضح: «ويُعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تضامنه مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم في التعبير عن مخاوفه الجدية بشأن اقتراح فيفا إدخال استثمارات خاصة في البطولات الرئيسية وعملية صنع القرار المتعلقة بمؤسسة FIFA Forward Enterprise.. إن وصول الوضع إلى حدّ طرح احتمال مقاطعة كأس العالم للنقاش العام يُثير قلق كل من يهتم بمستقبل كرة القدم، وما كان ينبغي أبدًا وضع كرة القدم في مثل هذا الموقف».

وأضاف البيان: «في ضوء هذه الخلفية، وفي ضوء المواقف الواضحة التي عبّر عنها الاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، فضلًا عن الانقسامات غير المسبوقة التي ظهرت في عالم كرة القدم، يرى الاتحاد الآسيوي أن مؤسسة FIFA Forward Enterprise المقترحة لا يُمكنها تحقيق الإجماع والوحدة اللازمين للمضي قدمًا.. كأس العالم هي ذروة كرة القدم العالمية، وتستمد قوتها من مشاركة جميع الاتحادات القارية وأبرز منتخبات العالم في هذه الرياضة.. لذا، يجب إعادة النظر في أي مقترح يُهدد وحدة البطولة وطابعها العالمي».

وتابع: «وبينما يتركز النقاش حاليًا حول مشروع (FFE)، يرى الاتحاد الآسيوي أن هذه القضية تتجاوز مجرد مقترح واحد، بل إنها كشفت عن نقاط ضعف جوهرية في عمليات التشاور واتخاذ القرار لدى الفيفا، والتي يجب معالجتها الآن، وبينما يُشير الاتحاد الآسيوي إلى آخر توضيح من الفيفا بشأن المقترح، إلا أن المخاوف الأساسية المتعلقة بالحوكمة والعمليات المؤسسية والتشاور الفعال لا تزال قائمة».

وأردف: «إن مقترحًا بهذه الأهمية، والذي يُمكن أن يُؤثر على مستقبل كرة القدم العالمية تجاريًا ورياضيًا واستراتيجيًا، يجب ألا يخرج من خلال عمليات تُشعر الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء، وحتى الهيئات الإدارية للفيفا نفسها، بما في ذلك مجلس الفيفا، بالتهميش، يجب أن يكون الهدف الأساسي لكرة القدم العالمية هو ضمان اتخاذ قرارات بهذا الحجم من خلال عمليات ترتكز على الشفافية وتحظى بثقة مجتمع كرة القدم».

وواصل: «ليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها أصحاب المصلحة الرئيسيون مبادرات هامة بعد أن يبدو أن مسار الأمور قد حُسم بالفعل، يُقوّض هذا النهج الثقة في إطار حوكمة الفيفا ويُضعف سلطة هيئاتها النظامية. لا يمكن لأي عملية تشاور لاحقة، مهما كانت نواياها حسنة، أن تحل محل التواصل المبكر مع هيئات الفيفا المختصة وعائلة كرة القدم».

وشدد: «يرى الاتحاد الآسيوي أن هذه اللحظة يجب أن تكون حافزًا لتعزيز الإصلاح المؤسسي، فبينما يجب أن تُتاح لكل لجنة استشارية تابعة للفيفا فرصة النظر في المقترحات التي تؤثر على مستقبل كرة القدم العالمية واتخاذ القرارات بشأنها، فإن الديمقراطية الحقيقية لا تُقاس فقط بحق التصويت، بل تبدأ بالحوكمة الشفافة، والتشاور في الوقت المناسب، والمداولات المستنيرة، والمشاركة الفعّالة طوال عملية صنع القرار».

واسترسل: «وبناءً على ذلك، يدعو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الفيفا إلى إجراء مراجعة عاجلة لإطار حوكمتها وصنع القرار لديها لضمان تطوير المقترحات ذات الأهمية العالمية من خلال التشاور السليم، والمشاركة الفعّالة، والإشراف المناسب من قبل هيئات الفيفا النظامية».

واختتم البيان: «كأس العالم لكرة القدم، واللعبة نفسها، ملكٌ لعائلة كرة القدم العالمية بأكملها، يجب أن يتم تشكيل مستقبلهم دائمًا بشكل جماعي، من خلال مؤسسات تعكس أصوات جميع الاتحادات والتحالفات».