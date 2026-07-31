سوبوسلاي: أريد أن أكون قدوة للاعبي ليفربول

أكد المجري دومينيك سوبوسلاي، لاعب وسط ليفربول، عزمه على لعب دور قيادي داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على رغبته في أن يكون قدوة لزملائه، في إطار طموحاته لتحقيق النجاحات مع «الريدز».

وجدد قائد منتخب المجر ارتباطه بمستقبله مع ليفربول في وقت سابق من الشهر الجاري، بعدما وقع على عقد طويل الأمد، ليواصل مسيرته مع الفريق الذي يستعد لانطلاقة موسم جديد بطموحات كبيرة.

ويُعد سوبوسلاي من العناصر الأكثر خبرة في قائمة الفريق خلال المعسكر التحضيري المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث واصل ليفربول نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه أندوني إيراولا، محققًا فوزه الثاني على التوالي.

وجاء الانتصار الأخير بهدف نظيف على ريكسهام في نيويورك، بعدما تغلب الفريق على سندرلاند بنتيجة 4-2 في ناشفيل، وهي المباراة التي شهدت تسجيل سوبوسلاي هدفًا.

ويختتم ليفربول جولته الأمريكية بمواجهة مرتقبة أمام ليدز يونايتد على ملعب «سولجر فيلد» يوم الأحد، حيث أكد اللاعب تطلعه لمواصلة التطور وتحقيق أداء أفضل.

وقال سوبوسلاي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «الأجواء هنا مثالية، وكل ما يحتاجه اللاعب متوفر داخل مركز التدريب». وأضاف: «شيكاغو مدينة رائعة، والناس ودودون للغاية، وهو ما يجعل فترة الإعداد تسير بشكل مميز».

وأوضح: «المباراتان السابقتان كانتا مختلفتين عن المواجهة المقبلة أمام ليدز، خاصة مع عودة عدد من اللاعبين المؤثرين مثل رايان جرافينبيرج وفلوريان فيرتز وأليكس إيزاك، الذين كان لهم دور مهم في المواسم الماضية».

وتابع: «نطمح لتقديم مستوى أفضل في المباراة المقبلة، والبناء على ما قدمناه في اللقاءين الماضيين».

وعن تجديد عقده، قال: «أنا سعيد للغاية بهذه الخطوة، فقد استغرقت المفاوضات وقتًا طويلًا، لكن في النهاية تم الاتفاق، وهو ما يمنحني دافعًا كبيرًا للاستمرار».

وأضاف: «أرغب في البقاء لأطول فترة ممكنة وتحقيق كل البطولات مع الفريق، وهو نفس الهدف الذي وضعته منذ انضمامي. أسعى لتحقيق إنجازات كبيرة وأن أكون دائمًا عنصرًا مؤثرًا داخل النادي».

واختتم سوبوسلاي تصريحاته بالتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة، قائلًا: «رحيل بعض أساطير النادي يضع على عاتقنا مسؤولية أكبر، وعلينا أن نتقدم ونقود الجيل الجديد. أحاول أن أكون قدوة داخل وخارج الملعب، وأن أساعد زملائي، لأننا جميعًا نسعى لتحقيق النجاح سويًا».