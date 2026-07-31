جامعة العريش تشيد بقرار خفض الحد الأدنى للقبول بنسبة 1% لأبناء شمال سيناء

ثمنت جامعة العريش، برئاسة الدكتور أيمن الشبيني، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية بمحافظة شمال سيناء للعام الدراسي 2025/2026، بنسبة 1%.

وأوضح الدكتور أيمن الشبيني، رئيس جامعة العريش، في بيان، أن القرار يأتي وفقًا للضوابط التي سبق إقرارها، والتي تشترط أن يكون الطالب من أبناء محافظة شمال سيناء، وأن يكون قد أتم مرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي كاملتين داخل المحافظة، مع منح الأولوية للالتحاق بجامعات المحافظة والمنطقة الجغرافية المحيطة بها.

وأكد رئيس الجامعة أن القرار يعكس اهتمام الدولة بدعم أبناء شمال سيناء وتوفير فرص تعليمية مناسبة لهم، بما يراعي خصوصية المحافظة ويعزز جهود التنمية بها.

وأشار إلى أن جامعة العريش تفتح أبوابها أمام جميع الطلاب، وتحرص على توفير بيئة أكاديمية متكاملة تدعم مسيرتهم التعليمية والبحثية، بما يسهم في خدمة المجتمع السيناوي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.