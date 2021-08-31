سقوط تشكيل عصابي متخصص في سرقة الماشية بدمياط

نجحت الأجهزة الأمنية بدمياط، بإشراف اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الماشية بدمياط.

وكانت معلومات وردت إلى العميد توفيق جاد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، تفيد بقيام 6 أشخاص، منهم ثلاثة لهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فـي ارتكاب وقائع سرقات الماشية، متخذين من دائرة مركز شرطة فارسكور مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد يوسف البشلاوي، رئيس مباحث مركز شرطة فارسكور والقوة المرافقة له من ضبطهم، وبحوزتهم "30 رأس ماشية، وأسلحة نارية، وبندقيه آلي، وبندقيتين خرطوش، وأسلحة بيضاء ومبلغ مالي ، 2 تروسيكل - دراجة نارية - مقص حديدي، و4 عتلات حديد، وبكرة لاصق شفاف".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 20 واقعة سرقة بدوائر مراكز (الزرقا - فارسكو - كفر سعد - دمياط)، وحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، وأرشدوا عن المسروقات.

تم تحرير محضر بالضبط تمهيدا للعرض على النيابه العامة لاتخاذ اللازم .