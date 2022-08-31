لقى طالب جامعي مصرعه، إثر سقوطه من الطابق السادس، بعدما اختل توازنه أثناء قيامه بإصلاح الدش الخاص بإحدى الشقق في عقار ملك والده بمنطقة الهرم، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من الطابق السادس بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن طالب جامعي توجه بصحبة والده إلى محل الواقعة، لمعاينة شقة بالعقار ملكه، تم إخلاءها من السكان، وخلال جذب المتوفي سلك الدش لإصلاحه، اختل توازنه وسقط من الطابق السادس، ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحة في الحال، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.