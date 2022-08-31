ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين

أظهر تقرير اقتصادي رسمي نشر اليوم الأربعاء استمرار انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين ولكن بوتيرة أقل.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 4ر49 نقطة، مقابل التوقعات التي كانت 2ر49 نقطة ومستواه في الشهر الماضي وكان 49 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع.

في الوقت نفسه تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الحالي إلى 6ر52 نقطة، مقابل 8ر53 نقطة خلال يوليو الماضي، ليتراجع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات إلى 7ر51 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 2ر52 نقطة خلال الشهر الماضي.