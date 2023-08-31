 محافظ جنوب سيناء يلتقي برئيس غرفة التجارة ورئيس هيئة تنشيط السياحة بقربص لتنشيط السياحة - بوابة الشروق
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محافظ جنوب سيناء يلتقي برئيس غرفة التجارة ورئيس هيئة تنشيط السياحة بقربص لتنشيط السياحة

رضا الحصري
نشر في: الخميس 31 أغسطس 2023 - 9:09 ص | آخر تحديث: الخميس 31 أغسطس 2023 - 9:09 ص

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، زيارة لدولة قبرص، يرافقه وفدًا من رجال الأعمال المصريين، لتنشيط السياحة وفتح أسواق عالمية جديدة.
والتقى محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق له، مع ورئيس غرفة التجارة، ورئيس هيئة تنشيط السياحة، وعددًا من رجال الأعمال بدولة قبرص ، وذلك في حضور السفير المصري في قبرص عمرو حمزه، لبحث سبل التعاون المشترك ، وأليات تنشيط السياحة بين الجانب المصري والجانب القبرصي.
وحرص المحافظ خلال اللقاء على استعراض المقومات السياحية المختلفة لمحافظة جنوب سيناء، وما تمتلكه من امكانيات فريدة لم يجري استغلالها حتى الأن,


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