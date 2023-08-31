الخارجية الروسية: تصريحات باريس حول إمكانية تقديم ضمانات أمنية لكييف تحمل مخاطر

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، إن تصريحات باريس حول إمكانية تقديم ضمانات أمنية لكييف؛ تحمل مخاطر على أمن الجانب الفرنسي في حد ذاته، كما تعد خطوة تزيد تصعيد الأزمة.

وذكر جروشكو - في تصريحات نقلتها قناة (روسيا اليوم) الفضائية الإخبارية - أن "توفير الضمانات الأمنية لكييف هو خطوة نحو مزيد من التصعيد للأزمة"، منبها "على الفرنسيين يجب أن يفهموا - أيضا - أن هذا الأمر محفوف بمخاطر متزايدة على أمن فرنسا، في حد ذاتها".

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا قد صرحت - في وقت سابق - بأن باريس تعمل على إبرام اتفاقية أمنية مع أوكرانيا.

يذكر أن دول مجموعة السبع نشرت في قمة "الناتو" بفيلنيوس - في يوليو الماضي - إعلانا لدعم أوكرانيا، لكن الالتزامات الأمنية الواردة فيه لا تنص على موعد نهائي محدد لتنفيذها، مثلما هو الأمر مع الوعود السابقة بشأن العضوية في الحلف.

يشار إلى أن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أعلن - في وقت سابق - أن أي اتفاقيات يناقشها الغرب بشأن الضمانات الأمنية المحتملة لأوكرانيا لن تكون قابلة للتطبيق دون الأخذ في الاعتبار المخاوف الروسية.