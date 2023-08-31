عين الرئيس بول بيا، الذي يرأس الكاميرون منذ 1982، رؤساء إدارات جدد بما في ذلك في قيادة القوات المسلحة وسلاح الجو والمفتشية العامة لقوات الدرك، بحسب بيان نشر في صحيفة كاميرون تريبيون المملوكة للدولة.

كما جرى إعلان تعيينات في البحرية والأمانة العامة وغيرها من هياكل وزارة الدفاع، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

جدير بالذكر أن مجموعة أوراسيا قالت في مذكرة أمس الأربعاء، أن الكاميرون وتشاد بين الدول التي تواجه خطرا مرتفعا لحدوث انقلابات بعد استحواذ الجيوش مؤخرا على السلطة في دول من بينها الجابون والنيجر.

وتراجعت سندات الكاميرون الدولية لليوم الثاني اليوم الخميس. وتراجع الدين المستحق في 2032 بواقع 92ر0 سنت أمام اليورو إلى 94ر69 بحلول الساعة 0910 صباحا في لندن بعد التراجع بواقع 4ر1 سنت أمس الأربعاء.