أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن طرح 1124 قطعة أرض صناعية جاهزة للاستثمار بمساحة إجمالية تصل إلى 8.5 مليون متر مربع، وذلك من خلال منصة الخريطة الاستثمارية على "مصر الصناعية الرقمية" التي سيتم إطلاق مرحلتها الأولى غدًا الأحد.

وقالت خلال تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر قناة "صدى البلد" مساء السبت، إن المنصة الجديدة ستسرع من وتيرة تخصيص الأراضي للراغبين في إقامة المشروعات الصناعية، موضحة أنها لن تستغرق العملية سوى 3 أسابيع فقط بدلًا من 3 إلى 4 أشهر في السابق.

وأشارت إلى أن الأراضي المطروحة تتنوع بين قطاعات دوائية وغذائية ومواد بناء وغزل ونسيج وتعدين وهندسية، وذلك في 14 محافظة.

وأوضحت أن المنصة ستتيح للمستثمرين التقدم بطلبات الحصول على الأراضي إلكترونيًا بدايةً من غدًا الأحد وحتى 8 سبتمبر المقبل، على أن يتم البت في الطلبات ودراستها وإبلاغ أصحابها بالموافقة عبر رسائل نصية وإلكترونية في غضون أسبوعين من مرور الأسبوع الأول لتقديم الطلبات، أي في خلال 3 أسابيع من تقديم الطلب.

وأضافت أن موظفي الهيئة يتولون فحص طلبات المستثمرين عقب تحميلها على المنصة مباشرة، وفي حال استيفاء جميع المستندات والشروط؛ سيتم إبلاغ المتقدم بذلك عبر رسالة نصية وبريد إلكتروني؛ ليتمكن من دفع الرسوم واستلام الخدمة خلال يومين على الأكثر في الحالات العادية.