شهداء ومصابون بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في مدينة غزة

أفاد مراسل فضائية «الجزيرة»، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت مساء اليوم السبت، مستشفى المعمداني في مدينة غزة.

وقال مصدر لوكالة «نبأ» الأردن، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص.

ونشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء اليوم السبت، تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع لليوم 330.

وقال عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن جيش الاحتلال ارتكب 3537 مجزرة، أسفرت عن استشهاد وفقدان 50 ألفًا و691 شخصًا، وإصابة 94 ألفًا و60 إصابة.

وأشار إلى وصول 40 ألفًا و691 شهيدًا إلى المستشفيات، بينهم 16 ألفًا و673 طفلًا، و11 ألفًا و269 امرأة، 82 من أطقم الدفاع المدني، و172 صحفيًا.

ولفت إلى أن 115 طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية، قائلًا إن 36 شخصًا استشهدوا نتيجة المجاعة.