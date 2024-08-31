وزير الزراعة يتابع جهود الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للتعديات عليها

تابع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود جهاز حماية الأراضي، ومديريات الزراعة والاصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة التعديات عليها.

وأكد وزير الزراعة، في تصريحات له أمس، ضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع تبويرها والحفاظ عليها، باعتبارها حق للأجيال القادمة في توفير الغذاء، وأن التعدي والبناء عليها، يعد تحديا لتحقيق الأمن الغذائي، ويقلل فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وشدد فاروق، على مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم، ووقف عمليات البناء في المهد، وإزالة التشوينات، وقبل تفاقم التعدي، وذلك بالتنسيق مع المحليات وكل جهات الدولة المعنية، لافتا إلى أن الدولة لن تتهاون مع المتعدي على الأرض الزراعية، أو المقصرين في هذا الشأن.

وكلف وزير الزراعة مديري المديريات وجهاز حماية الأراضي، بالمرور الدائم والمستمر لمشرفي الأحواض على الأراضي الزراعية، وتفعيل غرف العمليات في المحافظات، لتلقى أي بلاغات حول التعدي على الرقعة الزراعية والتفاعل معها في الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك التعديات، وإعادة الشيء إلى أصله.