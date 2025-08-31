سكرتير عام قنا يتفقد المكاتب الخدمية ويتابع ملفات التقنين والتصالح بمركز نقادة

أجرى اللواء سامي علام سكرتير عام محافظة قنا، اليوم، جولة ميدانية بمركز نقادة، تفقد خلالها عدداً من المكاتب الخدمية التابعة للوحدة المحلية، شملت المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومكتبي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح، إلى جانب متابعة منظومة المتغيرات المكانية.

وتابع السكرتير العام سير العمل داخل المكاتب الخدمية، مؤكداً على ضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطنين وسرعة إنجاز الطلبات بما يضمن رفع كفاءة الخدمات وعدم تعطيل مصالح المترددين.

وفي ختام جولته، شدد علام على الالتزام بتكليفات محافظ قنا بضرورة المتابعة الميدانية الدورية وحل مشكلات المواطنين على أرض الواقع، مع متابعة ملفات التصالح والتقنين بجدية، والتعامل الحازم مع المتغيرات المكانية.